Названы самые опасные напитки в жаркую погоду

В жаркую погоду пить алкогольные напитки категорически не рекомендуются – они блокируют выработку вазопрессина, антидиуретического гормона, контролирующего уровень воды в организме. Почки начинают активно выводить жидкость, что грозит обезвоживанием и тепловым ударом, рассказала RT кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Даже если вместе с алкоголем человек старается пить много воды, этиловый спирт, расширяя сосуды, нарушает терморегуляцию – именно поэтому зачастую чувство опьянения в такую погоду может появиться после одного бокала вина.

«Увеличивается вероятность теплового удара, который без быстрой и правильной помощи может привести к серьёзным последствиям для здоровья», --― добавила врач.

Помимо спиртного, в антирейтинг напитков для жары Демьяновская включила сладкую газировку и соки, которые на самом деле лишь повышают жажду. По этой же причине не рекомендуется налегать на сладости – конфеты и пирожные, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. После этого сахар начинает снижаться, а человек чувствует сонливость, усталость.

Кроме того, врач посоветовала не злоупотреблять в жару кофе и чаем, так как кофеин повышает артериальное давление, а за счет мочегонного эффекта приводит к обезвоживанию организма. Человек вместе с жидкостью начинает терять много электролитов, которые нормализуют работу сердца.

Лучше всего, по мнению Демьяновской, утолять жажду в жару простой или минеральной водой.

До этого МЧС предупредили жителей столицы о жаркой погоде 31 июля и 1 августа. С температурой +30…+31°C. Горожанам рекомендовали пить больше воды, проводить время в тени, под навесами или деревьями, использовать одежду светлых тонов и носить головные уборы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

В Крыму и Адыгее воздух может прогреться до +40°C, в Калмыкии ― до +42°C.

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