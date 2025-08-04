Москвичей предупредили о субтропических ливнях с грозой и ветре 4 и 5 августа

В Москве примерно с 12:00, 4 августа, ожидаются ливни с грозой, в отдельных районах прогнозируют град, порывы ветра достигнут 12–17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте столицы.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся и 5 августа. Количество выпавших за двое суток осадков может составить до 45% от месячной нормы. Москвичей призвали быть осторожными на улице, не прятаться под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями

Водителям машин посоветовали внимательно следить за ситуацией на дорогах, избегать резких маневров, а также парковать автомобили в безопасных местах.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру «112».

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

Ранее москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт 4 августа.