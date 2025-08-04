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Дезинсекторы поймали гигантскую крысу «размером с собаку»

LADBible: британские дезинсекторы поймали крысу размером с собаку
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Councillors Paul McInnes, Paul Salvin and Curt Pugh/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии дезинсекторы поймали гигантскую крысу «размером с собаку», пишет LADBible.

В доме в Норманби, Северный Йоркшир, была поймана гигантская крыса 56 см, которую уже называют самой крупной в Великобритании. По словам очевидцев, грызун по размерам напоминал небольшую собаку. По информации местных СМИ, крыса, вероятно, принадлежала к типу так называемых «канализационных крыс» и каким-то образом проникла в дом. Жители уверены: случай не единичный, и ситуация с грызунами в регионе выходит из-под контроля.

Представитель округа Эстон Дэвид Тейлор заявил, что ранее сталкивался с крысами, но никогда не видел настолько крупного экземпляра. Он подчеркнул, что факт нахождения такого грызуна внутри жилого дома вызывает серьезную обеспокоенность.

«Чем дольше мы это игнорируем, тем серьезнее станет проблема. Это уже не просто неудобство — это потенциальная угроза здоровью», — отметил Тейлор, напомнив, что крысы могут переносить опасные для человека заболевания.

Ранее крыса откусила палец на ноге пенсионерки, прикованной к постели.

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