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Общество
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Крыса откусила палец на ноге пенсионерки, прикованной к постели

Daily Mail: в Англии крыса откусила палец на ноге пенсионерки
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Shutterstock

В Саутгемптоне произошел инцидент, в результате которого 88-летняя женщина лишилась одного из пальцев на ноге после нападения крысы, пишет Daily Mail.

Дочь пострадавшей, Андреа Скотт, рассказала, что обратилась в местную администрацию, когда крысы начали появляться в доме. Однако вместо бесплатной помощи ей сообщили, что услуга по устранению грызунов платная — ее стоимость £297. Женщина живет на ограниченное пособие, поэтому не могла потратить такую сумму.

Через несколько дней сиделка, ухаживающая за матерью Скотт, заметила кровь на простыне и обнаружила рану на верхней части одного из пальцев ноги женщины — крыса успела перегрызть его вместе с ногтем. Пострадавшую немедленно госпитализировали. По словам дочери, мать до сих пор не может прийти в себя от случившегося:

Андреа возмущена тем, что помощь от муниципалитета была недоступна. Она подчеркнула, что ее мать — человек с ограниченными возможностями и не должна была остаться один на один с такой опасностью:

По словам Скотт, соседи также сталкивались с проблемой грызунов, однако никаких действий со стороны властей предпринято не было. После широкого общественного резонанса представители муниципалитета заявили, что всерьез рассматривают ситуацию и направят специалистов для устранения проблемы. Также будет проведена проверка состояния дома.

Ранее ночевавшая в гостинице женщина проснулась из-за мыши, бегавшей по ее лицу.

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