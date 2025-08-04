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Мигрантов, чьи дети надругались над ребенком под Калугой, депортируют из России

СК: иностранцев, чьи дети надругались над девочкой под Калугой, депортируют
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Иностранцев, дети которых надругались над четырехлетней девочкой в Калужской области, депортируют из страны, а одного из родителей лишат гражданства РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следкома России.

«Дети, совершившие противоправные действия, помещены в специализированное учреждение. Кроме того, к уголовной ответственности привлекаются родители малолетних правонарушителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию», — сказали в ведомстве агентству.

Там добавили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Марку Харламову представить доклад о проведенном комплексе следственных действий. Расследование находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Об инциденте рассказал глава региона Владислав Шапша. По предварительным данным, мальчики в возрасте девяти и 11 лет надругались над девочкой из Боровского района. После в Следкоме уточнили, что жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. С ее участием проведены необходимые следственные действия, девочке оказана психологическая помощь.

Ранее несколько граждан Азербайджана выдворили из РФ после задержаний.

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