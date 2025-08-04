На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вулкан Крашенинникова на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел

Вулкан Крашенинникова второй раз за сутки выбросил пепел на высоту 4 км
true
true
true
close
Артем Шелдовицкий, гид компании «Снежная долина»/Telegram-канал «ИВиС ДВО РАН»

Вулкан Крашенинникова на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел на высоту 4 км, сообщает региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

«Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выброс произошел днем 4 августа. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

До этого Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщал, что ученые выявили термальную аномалию на вулкане Мутновская сопка.

По данным специалистов, спутниковые снимки показали повышение температуры на вулкане, что привело к присвоению ему желтого кода опасности. Из-за постоянных афтершоков в очагах сильных землетрясений сейсмический мониторинг и прогнозирование извержения Мутновской сопки затруднены. В ведомстве подчеркнули, что, учитывая недавнюю сейсмическую активность этого и других вулканов полуострова, посещение района крайне не рекомендуется.

На Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике, а 4 августа — Мутновский вулкан.

Ранее житель Курил рассказал о находках на берегу после цунами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами