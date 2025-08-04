Вулкан Крашенинникова второй раз за сутки выбросил пепел на высоту 4 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел на высоту 4 км, сообщает региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

«Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выброс произошел днем 4 августа. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

До этого Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщал, что ученые выявили термальную аномалию на вулкане Мутновская сопка.

По данным специалистов, спутниковые снимки показали повышение температуры на вулкане, что привело к присвоению ему желтого кода опасности. Из-за постоянных афтершоков в очагах сильных землетрясений сейсмический мониторинг и прогнозирование извержения Мутновской сопки затруднены. В ведомстве подчеркнули, что, учитывая недавнюю сейсмическую активность этого и других вулканов полуострова, посещение района крайне не рекомендуется.

На Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике, а 4 августа — Мутновский вулкан.

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