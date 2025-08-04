Психолог объяснила, как не пожалеть об упущенном лете

С наступлением августа многие россияне сталкиваются с ощущением стремительно уходящего лета, однако важно не зацикливаться на этом чувстве, так как это грозит навязчивой боязнью упустить возможности. Необходимо научиться фиксировать на настоящем, а также по возможности спланировать занятия на август, посоветовала в беседе с 360.ru психолог Екатерина Кольцова.

Навязчивый страх упустить возможности называется FoMO (fear of missing out) и является сегодня распространенной проблемой людей. У россиян чаще всего это состояние связано с летом, которое, как правило, пролетает очень быстро.

«У нас есть на уровне генов заложенная история о том, что лето — это про отдых, расслабление, потому что остальные месяцы серые и дождливые», ― пояснила специалист.

Тем, кто начинает жалеть об упущенном времени, стремится все успеть и сильно зависит от дедлайнов, необходимо проработать этот вопрос с психологом, считает Кольцова. Она порекомендовала уделить внимание навыкам выстраивания тайм-менеджмента, отметив, что это помогает избавиться от сожаления об упущенном времени.

Не менее важно научиться фокусироваться на настоящем моменте – например, жалея об упущенном лете, человек либо переживает о прошлом и делах, которые успел сделать, либо беспокоиться о будущем, когда наступит осень, пояснила эксперт.

«Счастливый человек в психологическом понимании — это человек, который способен останавливаться в настоящем моменте. Поэтому моя первая рекомендация — прямо сейчас, пока человек читает эту статью, остановиться на секундочку», ― призвала психолог.

По словам Кольцовой, справиться с тревогой поможет составление списка небольших приятных занятий на лето – в него, например, можно внести такие мелочи, как поесть арбуз, сходить на речку и так далее. Все это позволит не просто сидеть на месте и пребывать в страхе и сожалениях, а начать что-то делать, чтобы почувствовать настоящий момент и запомнить его, заключила психолог.

До этого кандидат психологических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Лебедева рассказала, как справиться с постотпускным стрессом. По ее словам, чтобы помочь себе, нужно заранее спланировать свое возвращение из отпуска, а также придумать приятные занятия, чтобы быстрее восстановиться. В первые рабочие дни она посоветовала не стоит ставить важные дела и встречи, лучше начать с легких привычных задач.

Ранее психолог дала советы, которые помогут ребенку адаптироваться к школе.