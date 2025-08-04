Сдала в багаж: 27-летняя мать перевозила двухлетнего ребенка в чемодане

В Новой Зеландии 27-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком и пренебрежении его интересами: женщина перевозила двухлетнюю дочь в чемодане. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в 100 км от города Окленда. Водитель междугороднего автобуса во время одной из остановок обратил внимание на чемодан в багажном отсеке — ему показалось, что внутри сумки он заметил шевеления. Он открыл чемодан и обнаружил внутри двухлетнюю девочку. Ее мать ехала в том же автобусе, но на пассажирских местах.

По информации издания, ребенок получил тепловой удар и несколько ссадин. Полицейские, прибывшие на место ЧП по вызову работника транспорта, подчеркнули, что в этом случае удалось избежать ужасных последствий только благодаря бдительности водителя. Девочку госпитализировали, она находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и упаковал ее в чемодан.