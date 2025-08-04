На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сдала в багаж: 27-летняя мать перевозила двухлетнего ребенка в чемодане

В Новой Зеландии арестовали женщину, перевозившую двухлетнюю дочь в чемодане
true
true
true
close
Shutterstock

В Новой Зеландии 27-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком и пренебрежении его интересами: женщина перевозила двухлетнюю дочь в чемодане. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в 100 км от города Окленда. Водитель междугороднего автобуса во время одной из остановок обратил внимание на чемодан в багажном отсеке — ему показалось, что внутри сумки он заметил шевеления. Он открыл чемодан и обнаружил внутри двухлетнюю девочку. Ее мать ехала в том же автобусе, но на пассажирских местах.

По информации издания, ребенок получил тепловой удар и несколько ссадин. Полицейские, прибывшие на место ЧП по вызову работника транспорта, подчеркнули, что в этом случае удалось избежать ужасных последствий только благодаря бдительности водителя. Девочку госпитализировали, она находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и упаковал ее в чемодан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами