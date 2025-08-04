Пенсионер уронил внучку во время фотосессии, ребенок в реанимации

В Ленобласти пятилетняя девочка упала во время фотосессии и получила травмы

В Ломоносовском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней, девочку случайно уронил дедушка во время фотосессии. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке «Жемчужина», во время семейной фотосъемки дедушка уронил пятилетнюю внучку. Девочка получила тяжелые травмы, она госпитализирована с разрывом селезенки и ушибом.

Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое, по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

До этого в Ленобласти ребенка придавило упавшими железными воротами. Девятилетний летний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда школьник потянул за ручку двери, конструкция обрушилась. Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, о ходе расследования доложат председателю СК России.

Ранее в аэропорту Новосибирска ребенок пострадал из-за падения лампы с потолка.