В аэропорту Новосибирска ребенок пострадал из-за падения лампы с потолка

В Новосибирске ребенку понадобилась помощь медиков после падения на него лампы в аэропорту. Об этом сообщают представители аэропорта в Telegram-канале.
Инцидент произошел в терминале C в Толмачево. С потолка на 12-летнего школьника рухнула лампа освещения. Специалисты осмотрели пострадавшего на месте, затем отправили в медучреждение.
«Ребенку и семье будет оказана необходимая поддержка со стороны администрации аэропорта», – сообщается в публикации.
На данный момент сотрудники технической службы аэропорта выясняют обстоятельства произошедшего.
По факту инцидента проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
До этого комик Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в аэропорту Калининграда. По данным Telegram-каналов, артист нецензурно выражался в разговоре с бортпроводником и нарушал общественный порядок. После этого его якобы сняли с рейса.
В результате в его отношении составили административный протокол.
Ранее пассажирский самолет развернулся на полпути из-за уронившего одну вещь мужчины.