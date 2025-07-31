В аэропорту Новосибирска ребенок пострадал из-за падения лампы с потолка

В аэропорту Толмачево на мальчика упала лампа

В Новосибирске ребенку понадобилась помощь медиков после падения на него лампы в аэропорту. Об этом сообщают представители аэропорта в Telegram-канале.

Инцидент произошел в терминале C в Толмачево. С потолка на 12-летнего школьника рухнула лампа освещения. Специалисты осмотрели пострадавшего на месте, затем отправили в медучреждение.

«Ребенку и семье будет оказана необходимая поддержка со стороны администрации аэропорта», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники технической службы аэропорта выясняют обстоятельства произошедшего.

По факту инцидента проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

До этого комик Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в аэропорту Калининграда. По данным Telegram-каналов, артист нецензурно выражался в разговоре с бортпроводником и нарушал общественный порядок. После этого его якобы сняли с рейса.

В результате в его отношении составили административный протокол.

Ранее пассажирский самолет развернулся на полпути из-за уронившего одну вещь мужчины.