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Россиянам назвали опасные признаки плохого арбуза

Врач Демьяновская: трещины на арбузе говорят о плохом качестве плода
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Трещины, вмятины, а также пятна на коре арбуза являются опасными признаками, которые указывают на то, что употребление плода грозит негативными последствиями для здоровья. Об этом РИАМО рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По ее словам, через повреждения внутрь ягоды могут проникнуть бактерии. Врач также посоветовала обращать внимание на мякоть — если она имеет желтые или белые прожилки, неравномерный цвет, водянистую консистенцию, лучше не есть ее. Она отметила, что это может говорить об избытке нитратов или начавшегося гниения.

«Не следует покупать арбузы у дорог — они могут впитывать выхлопные газы и накапливать тяжелые металлы. Кроме того, рекомендуется избегать уже разрезанных плодов — даже под пленкой в них быстро размножаются микробы», — посоветовала врач.

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач рассказала «Газете.Ru», что все фрукты обязательно мыть, так как они хранятся в таких условиях, что на их кожуре оседает пыль, могут находиться яйца паразитов и микроорганизмы, и все это можно занести внутрь с ножом. Арбузы, как и фрукты и овощи, могут содержать нитраты и пестициды, если их выращивали с нарушением агротехники, добавила она.

Ранее врач предупредила о риске отравления из-за арбуза.

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