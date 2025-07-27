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Китайские ученые предупредили о переломе климата из-за перегрева океанов

Science: температура океанов планеты достигла критической отметки
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Океаны в 2023 году достигли рекордных температур, что, по мнению ученых, может свидетельствовать о переломном этапе в развитии климатических изменений. Об этом сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование группы китайских специалистов под руководством Тяньюня Донга, опубликованное в Science.

Авторы работы зафиксировали, что морские волны тепла (МВТ) длились в четыре раза дольше обычного, охватив 96% площади мирового океана. В Северной Атлантике такие волны продолжались 525 дней, а в восточной части Тихого океана температура воды увеличивалась до +1,63°C от нормы.

Ученые объясняют происходящее снижением облачности, ослаблением ветров и изменениями в океанических течениях. По их оценке, столь аномальные показатели могут указывать на значительные изменения в климатической системе планеты. Эти процессы уже угрожают морским экосистемам, вредят кораллам и создают риски для рыболовства и аквакультуры.

Морские волны тепла — это продолжительные периоды аномально высокой температуры поверхности океана.

Весной 2024 года, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщала о том, что 2023 год стал рекордным сразу по нескольким климатическим параметрам, включая уровень парниковых газов, температуры у поверхности Земли, закисление и теплосодержание океанов, уровень моря и скорость таяния антарктического льда.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло тогда заявила, что человечество как никогда близко подошло к критическому пределу потепления в +1,5°C, определённому Парижским соглашением. Она подчеркнула, что научное сообщество подает миру тревожный сигнал.

Ранее ученые спрогнозировали, когда начнутся магнитные бури после выброса на Солнце.

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