В России появился тренд на мини-отпуска этим летом

Короткие путешествия — новый тренд в России. Этим летом почти три четверти (73%) россиян ездили или поедут в короткие путешествия, причем почти половина из них (47%) — по несколько раз. Это показало исследование Отелло и ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Мини-путешествия становятся популярным форматом семейного досуга. Почти половина (48%) россиян отправляются в поездку с семьей и детьми. А самые популярные направления для таких поездок — Золотое кольцо России, Санкт-Петербург, Казань, Алтай и курорты Краснодарского края.

Самым популярным форматом размещения, который выбирают россияне для своего ближайшего короткого путешествия, стали квартиры и апартаменты (24%). На втором месте — четырехзвездочные отели (14%), а на третьем — гостевые дома (12%). Некоторые (7%) останавливаются у друзей или родственников, а самый непопулярный формат для таких поездок — пансионаты или санатории и бутик-отели — по 1%.

Самое популярное направление для коротких путешествий на 1–3 дня этим летом — Золотое кольцо России — 29%. Также в топ-5 направлений вошли Санкт-Петербург (25% поедут туда), Казань (24%), республика Алтай (20%) и курорты Краснодарского края (20%).

Дешевле всего обойдется проживание в городах Золотого кольца — в среднем ночь в местных отелях стоит 6042 руб. В Суздале проживание достаточно дорогое, около 10 тысяч за ночь, но в остальных городах туристического маршрута стоимость варьируется от 5000 до 6000 руб. Из десятки лидеров дороже всего будет остановиться в отелях Алтая — средняя стоимость ночи составляет 9854 руб.

30% респондентов обычно тратят более 7 тыс. руб. на проживание в коротких путешествиях на 1–3 дня. 25% укладываются в бюджет от 1 тыс. до 3 тыс., а 19% от 5 тыс. до 7 тыс. руб. На питание в таких поездках четверть опрошенных (25%) обычно тратят от 3 тыс. до 5 тыс. руб., 23% — до 1 тыс., а 22% от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

На развлечения в коротких поездках 23% опрошенных стараются тратить до 1 тыс. руб., 22% — до 3 тыс., а еще 20% обычно выделяют в своем бюджете более 7 тыс. руб.

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