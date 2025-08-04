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Стало известно, сколько россиян готовят в отпуске

«Чиббис»: почти 30% опрошенных россиян готовят еду в отпуске
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Более трети опрошенных россиян не готовы отказаться от домашней еды в отпуске. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Чиббис» (есть у «Газеты.Ru»).

27% из них готовят самостоятельно, еще 10% готовят жена или муж.

45% отдыхающих едят в точках общепита. Ближайшие кафе и рестораны пользуются спросом среди 19% россиян в отпуске, 12% — заказывают доставку готовой еды, 8% — ходят в местную столовую и 6% — выбирают жилье с услугой питания. Для 15% опрошенных комфортно чередовать разные форматы.

При выборе питания отдыхающие обращают внимание в первую очередь на стоимость и вкус еды, а также наличие национальных блюд, а уже после — на безопасность и качество пищи.

«Традиционно в отпуске люди стараются отдохнуть от домашних дел и рутины, именно поэтому абсолютное большинство отдает свой выбор в пользу готовой еды вместо домашней готовки. Тем более найти готовые блюда на разный вкус и кошелек сегодня можно не только в ресторанах и кафе, но и соседних супермаркетах, а также заказать на дом или в гостиницу. Думаю, в скором будущем к самостоятельному приготовлению пищи в отпуске люди будут прибегать еще реже», — отметил директор по маркетингу и продукту «Чиббис» Александр Якимец.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на еду.

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