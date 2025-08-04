На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Гаити бандиты похитили детей и ирландку из приюта для инвалидов

Произошло нападение на детский приют на Гаити, похищены директор и иностранка
true
true
true
close
Clarens Siffroy/World Press Photo 2025

В столичной коммуне Кенскоф на Гаити вооруженные преступники атаковали приют для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает местное радио RTVF и Fierté FM.

В результате нападения были похищены несколько человек, среди которых директор заведения и ирландская гуманитарная работница.

Инцидент произошел ранним утром в приюте Nos Petits Frères et Sœurs, расположенном в районе Тет Буапен.
Злоумышленники прорвались внутрь, проломив стену, чтобы проникнуть в помещение, где находились дети с инвалидностью.

По информации Radio RTVF, за атакой стоит объединение гаитянских банд под названием Вив-Ансам. Главной целью преступников оказались именно дети. Среди похищенных — ирландская гражданка и сотрудница приюта госпожа Джина.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и властей Гаити пока не поступало.

До этого гаитянка отомстила за семью, отравив десятки членов банды с помощью национального блюда. В столице Гаити Порт-о-Пренсе женщина, владеющая небольшим ларьком по продаже традиционных гаитянских пирожков эмпанадас, совершила возмездие за своих близких, отравив сразу 40 членов местной преступной группировки.

Ранее на Гаити бандиты освободили из тюрьмы сотни заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами