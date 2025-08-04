На Гаити бандиты похитили детей и ирландку из приюта для инвалидов

Произошло нападение на детский приют на Гаити, похищены директор и иностранка

В столичной коммуне Кенскоф на Гаити вооруженные преступники атаковали приют для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает местное радио RTVF и Fierté FM.

В результате нападения были похищены несколько человек, среди которых директор заведения и ирландская гуманитарная работница.

Инцидент произошел ранним утром в приюте Nos Petits Frères et Sœurs, расположенном в районе Тет Буапен.

Злоумышленники прорвались внутрь, проломив стену, чтобы проникнуть в помещение, где находились дети с инвалидностью.

По информации Radio RTVF, за атакой стоит объединение гаитянских банд под названием Вив-Ансам. Главной целью преступников оказались именно дети. Среди похищенных — ирландская гражданка и сотрудница приюта госпожа Джина.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и властей Гаити пока не поступало.

До этого гаитянка отомстила за семью, отравив десятки членов банды с помощью национального блюда. В столице Гаити Порт-о-Пренсе женщина, владеющая небольшим ларьком по продаже традиционных гаитянских пирожков эмпанадас, совершила возмездие за своих близких, отравив сразу 40 членов местной преступной группировки.

Ранее на Гаити бандиты освободили из тюрьмы сотни заключенных.