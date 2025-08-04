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В Госдуме уточнили порядок восстановления индексаций

Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Работающие пенсионеры получают полный перерасчет пенсии после увольнения, включая все пропущенные индексации фиксированной выплаты. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Пересчет происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Выплата производится вместе с очередной пенсией», — пояснил парламентарий.

При увольнении в последний день месяца — перерасчет с первого числа следующего месяца. При увольнении в начале месяца — выплата увеличится только через полный месяц.

2 августа депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что пожилые россияне, не имеющие трудового стажа, в 2025 году смогут получать не менее 15 250 рублей в месяц за счет федеральной социальной доплаты. По его словам, граждане, которые по различным причинам не работали официально, получают социальную пенсию в размере 8 824 рублей. Однако при этом государство компенсирует разницу до установленного прожиточного минимума с помощью региональной или федеральной социальной доплаты.

Ранее в Госдуме рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать, если не работать.

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