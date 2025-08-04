В Госдуме уточнили порядок восстановления индексаций

Работающие пенсионеры получают полный перерасчет пенсии после увольнения, включая все пропущенные индексации фиксированной выплаты. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Пересчет происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Выплата производится вместе с очередной пенсией», — пояснил парламентарий.

При увольнении в последний день месяца — перерасчет с первого числа следующего месяца. При увольнении в начале месяца — выплата увеличится только через полный месяц.

2 августа депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что пожилые россияне, не имеющие трудового стажа, в 2025 году смогут получать не менее 15 250 рублей в месяц за счет федеральной социальной доплаты. По его словам, граждане, которые по различным причинам не работали официально, получают социальную пенсию в размере 8 824 рублей. Однако при этом государство компенсирует разницу до установленного прожиточного минимума с помощью региональной или федеральной социальной доплаты.

Ранее в Госдуме рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать, если не работать.