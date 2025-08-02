В России вырастут социальные пенсии

Пожилые россияне, не имеющие трудового стажа, в 2025 году смогут получать не менее 15 250 рублей в месяц за счет федеральной социальной доплаты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

По его словам, граждане, которые по различным причинам не работали официально, получают социальную пенсию в размере 8 824 рублей. Однако при этом государство компенсирует разницу до установленного прожиточного минимума с помощью региональной или федеральной социальной доплаты.

Как пояснил парламентарий, в случае если прожиточный минимум пенсионера в конкретном регионе превышает федеральный показатель, пожилой человек получает региональную доплату. Если же региональный минимум ниже федерального, то применяется федеральная доплата. В 2025 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15 250 рублей.

Говырин подчеркнул, что государственная система направлена на поддержку всех пожилых граждан, вне зависимости от их трудовой биографии. Если пенсионер не работает и его выплаты не дотягивают до прожиточного минимума, он может рассчитывать на соответствующую поддержку из бюджета.

Также депутат напомнил, что для получения доплаты жителям Москвы и Подмосковья следует обратиться через региональные онлайн-сервисы, отделения Социального фонда или МФЦ «Мои документы». В остальных регионах оформить федеральную выплату можно через портал «Госуслуги». Выплата перечисляется из федерального бюджета и обеспечивает доведение дохода до уровня установленного минимума.

Ранее россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году.