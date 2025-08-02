На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России вырастут социальные пенсии

Депутат Говырин: соцпенсия в России составит в 2025 году 15 тыс. рублей
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Пожилые россияне, не имеющие трудового стажа, в 2025 году смогут получать не менее 15 250 рублей в месяц за счет федеральной социальной доплаты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

По его словам, граждане, которые по различным причинам не работали официально, получают социальную пенсию в размере 8 824 рублей. Однако при этом государство компенсирует разницу до установленного прожиточного минимума с помощью региональной или федеральной социальной доплаты.

Как пояснил парламентарий, в случае если прожиточный минимум пенсионера в конкретном регионе превышает федеральный показатель, пожилой человек получает региональную доплату. Если же региональный минимум ниже федерального, то применяется федеральная доплата. В 2025 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15 250 рублей.

Говырин подчеркнул, что государственная система направлена на поддержку всех пожилых граждан, вне зависимости от их трудовой биографии. Если пенсионер не работает и его выплаты не дотягивают до прожиточного минимума, он может рассчитывать на соответствующую поддержку из бюджета.

Также депутат напомнил, что для получения доплаты жителям Москвы и Подмосковья следует обратиться через региональные онлайн-сервисы, отделения Социального фонда или МФЦ «Мои документы». В остальных регионах оформить федеральную выплату можно через портал «Госуслуги». Выплата перечисляется из федерального бюджета и обеспечивает доведение дохода до уровня установленного минимума.

Ранее россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами