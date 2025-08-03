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Вода ушла из домов и придворовых территорий в Туапсинском районе Краснодарского края

МЧС: в Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды
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Придворовые территории в Краснодарском крае освободились от воды. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В публикации отмечается, что в Туапсинском районе специалисты ведомства очищают участки от наносов и иловых отложений, а также продолжается мониторинг гидрологической обстановки.

«В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся на месте для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что от РСЧС готовы к работам 230 специалистов и 67 единиц техники.

В воскресенье, 3 августа, на Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана незарегистрированная группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу.

Ранее жительница Кубани рассказала, как люди продолжают купаться в шторм.

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