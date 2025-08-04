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В Дагестане жених на свадьбе отравил невесту снюсом

Mash: в Махачкале жених дал снюс невесте и сорвал свадьбу на 700 человек
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Depositphotos

Свадебное торжество в Махачкале, запланированное на 700 человек, было экстренно перенесено из-за ухудшения самочувствия невесты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, жених предложил невесте табачный продукт (снюс) для снятия стресса перед церемонией. В результате девушке потребовалась медицинская помощь.

«Состояние невесты стабилизировалось после оказания первой помощи. Решение о переносе мероприятия принято организаторами», — уточняет источник.

Истории, связанные со снюсом, происходят регулярно. Так 28 июня сообщалось, что в Петербурге ребенок отравился снюсом, принадлежавшим его отцу, и попал в реанимацию. Двухлетний мальчик находился под присмотром своего 20-летнего отца и бабушки. В какой-то момент женщина услышала сильный кашель ребенка, в то время как отец спал. Когда мужчина проснулся, малолетний уже был без сознания. Рядом с мальчиком обнаружили два никотиновых пакетика.

Ранее кандидат в президенты Польши положил под губу, предположительно, снюс.

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