Двухлетний мальчик отравился снюсом своего отца в Петербурге и оказался в реанимации

Mash: в Петербурге двухлетний мальчик отравился снюсом и попал в реанимацию

В Петербурге ребенок отравился снюсом, принадлежавшим его отцу, и попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире на улице Ушинского. Двухлетний мальчик находился под присмотром своего 20-летнего отца и бабушки. В какой-то момент женщина услышала сильный кашель ребенка, в то время как отец спал. Когда мужчина проснулся, малолетний уже был без сознания. Рядом с мальчиком обнаружили два никотиновых пакетика.

Следователи организовали доследственную проверку по факту происшествия. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, он находится в реанимационном отделении. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

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