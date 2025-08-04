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В России могут усилить ответственность за хулиганство на борту самолетов

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы для авиационных дебоширов
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В России необходимо увеличить размеры штрафов за хулиганство на борту самолетов. Об этом, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сообщает ТАСС.

Парламентарий отметил, что существующая в настоящее время административная ответственность за хулиганство во время перелета невелика. В связи с этим Нилов предложил увеличить штраф за мелкое хулиганство в самолете с нынешних 500 — 1 тыс. рублей до 5 тыс. — 10 тыс. рублей. Также предлагается увеличить действующий штраф за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна с 2 тыс. — 5 тыс. рублей до 8 тыс. — 12 тыс. рублей. Кроме того, следует ввести отдельный штраф за курение в самолете в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Нилов намерен в ближайшее время внести законопроект об увеличении штрафов на рассмотрение Госдумы.

29 июля сообщалась, что комика Дмитрия Хрусталева за дебош на борту самолета сняли с авиарейса КалининградМосква.

Ранее в Якутии против авиадебошира возбудили уголовное дело.

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