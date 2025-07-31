Адвокат Жорин раскрыл, могут ли Хрусталева лишить свободы после дебоша в самолете

Адвокат Жорин заявил, что Хрусталева могут арестовать на 15 суток из-за дебоша

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что комика Дмитрия Хрусталева, вероятно, осудят за мелкое хулиганство после пьяного дебоша в самолете.

Жорин уточнил, что публичное использование нецензурной брани и нарушение общественного порядка могут признать нарушением части 1 или части 2 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Они влекут за собой штраф в размере не больше 2 тыс. 500 рублей или административный арест до 15 суток.

«Также предусмотрено наказание за нарушение правил поведения на воздушном транспорте — невыполнение законного распоряжения командира судна согласно ч. 6 статьи 11.17 КоАП РФ. За это предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток», — заявил адвокат.

По словам Жорина, Хрусталева осудят по статьям Уголовного кодекса РФ только в том случае, если дебош сопровождался угрозами, побоями, физическим насилием и другими опасными действиями.

«Такие случаи исключительные и требуют наличия тяжких последствий или нападения на членов экипажа», — заявил он.

29 июля СМИ сообщили, что Хрусталева высадили из самолета за дебош после съемок КВН. Телеведущего сняли с авиарейса Калининград — Москва из-за неадекватного поведения на борту самолета авиакомпания «Россия». Как утверждал Telegram-канал Amber Mash, телеведущий начал «донимать людей» в зоне выхода на посадку, громко ругался и оскорблял других пассажиров. Предположительно, юморист находился в состоянии алкогольного опьянения.

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