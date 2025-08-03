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В Петербурге устроили встречу минипигов-«брошенок»

В Алексеевском саду Петербурга организовали встречу минипигов
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В Алексеевском саду Санкт-Петербурга состоялась прогулка минипигов (карликовых домашних свиней), во время которой желающие могли погладить и покормить животных. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, мероприятие организовал приют для животных, которых бросили прежние хозяева. Владельцы питомцев не были готовы к тому, что минипиг вырастет до 80 кг и ему понадобится уход.

До этого в Санкт-Петербурге удалось спасти кота, который провел почти неделю, застряв в облицовке у Фонтанки. На протяжении всего этого времени специалисты кормили животное и ожидали момента, когда его можно будет извлечь. В операции по спасению кота был задействован патрульный катер.

Вскоре в городе возник ажиотаж среди желающих взять к себе кота. Участвовавший в операции по его освобождению спасатель рассказал, что из претендентов на животное «выстроилась очередь до горизонта».

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