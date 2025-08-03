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В Лондоне женщина, родившая в подземном переходе, пропала без вести

В Лондоне родившую в переходе женщину забрали люди в синем фургоне
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Marko Djurica/Reuters

В Лондоне женщина пропала без вести, после того как родила ребенка в подземном переходе. Об этом пишет The Metro.

По данным газеты, инцидент произошел около 8:00 (10:00 мск) 30 июля. Прохожая в районе Уолтамстоу услышала крики женщины, помогла ей родить и оставалась с ней до 16:00. После этого мать и новорожденного забрали два человека в синем фургоне. С тех пор их никто не видел.

По предварительным данным, пропавшую зовут Энн Мари и она живет на улице.

«Наша главная задача — убедиться, что женщина и ее ребенок в безопасности и здоровы, а также имеют доступ к любой необходимой медицинской помощи», — заявил констебль Дэн Купер.

Он призвал всех очевидцев произошедшего связаться с полицией.

В конце июля жительница Ленобласти стала фигуранткой уголовного дела, оставив ребенка на улице. Инцидент произошел в Киришах. На улице строителей прохожие обратили внимание на коляску, рядом с которой не было взрослых. Внутри лежала девочка лет двух-трех на вид. Обеспокоенные люди вызвали полицию. Выяснилось, что матерью ребенка является 30-летняя местная жительница. В этот день женщина употребляла алкогольные напитки. Выпив, она оставила двухлетнюю дочь на улице и ушла домой.

Ранее педиатра задержали по подозрению в покупке новорожденного.

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