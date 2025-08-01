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Женщина-педиатр не смогла усыновить ребенка законным путем и купила новорожденного

В Турции педиатра задержали по подозрению в покупке новорожденного
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Haber Turk

Педиатра из Турции заподозрили в покупке новорожденного ребенка, сообщает Haber Turk.

Полиция задержала 57-летнюю женщину по подозрению в незаконном приобретении ребенка за деньги. Известно, что она работала в Государственной больнице в городе Кушадасы и в 2022 году пыталась оформить усыновление, но получила отказ. Он был связан с ее возрастом и тем, что она проживала отдельно от мужа.

Но недавно медик воспользовалась своим положением и выкупила ребенка, рожденного 21 июля, у его матери, которая не была замужем. Младенец получил травмы при неизвестных обстоятельствах и был госпитализирован.

Медсестра заметила на теле ребенка следы побоев. Педиатр узнала об этом и перевела пострадавшего в больницу в другом районе, отметив в направлении, что у него нет родителей.

Министерство здравоохранения и местная полиция начали расследование этого инцидента. Врача арестовали и отстранили от должности. Состояние здоровья ребенка оценивается как критическое. Полиция собирается задержать биологическую мать младенца.

Ранее пара прямо в роддоме пыталась купить младенца за 7000 рублей.

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