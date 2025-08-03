Собачий чемпионат мира по серфингу выиграл неспортивный бульдог

В Сан-Франциско прошел чемпионат мира по серфингу среди собак

В Сан-Франциско состоялся чемпионат мира по серфингу среди собак, передает NPR.

Как сообщает радиостанция, соревнования среди животных проходят каждый год в 22 км от города — на пляже в государственном парке Пасифик-Бич. Они привлекают тысячи зрителей.

«Собаки соревновались с собаками такого же размера за право выйти в финал. В дополнительных заездах несколько собак занимались серфингом в тандеме или катались вместе с людьми», — отмечает NPR.

Как уточняется, судьи оценивают время, в течение которого собаки оставались на доске (забраться туда им помогают хозяева), как долго они сохраняли равновесие и выполняли ли какие-нибудь трюки (некоторые могут перевернуться во время езды). Победителей наградили медалями.

Согласно материалу, в заезде серферов среди собак среднего размера впервые победила Иза, пятилетний французский бульдог. Она увлеклась серфингом во время пандемии. Сначала училась держать равновесие в бассейне под руководством своего хозяина Дэвида Фасоли, а затем стала осваивать волны в океане.

«У меня только одна рука, поэтому неспортивный человек в сочетании с неспортивной породой собаки — это своего рода феномен, бросающий вызов всем ожиданиям о том, на что мы способны», — сказал после победы Фасоли.

В феврале британскую премию Fido Award, считающуюся собачьим аналогом «Оскара», получила 5-летняя собака по имени Пегги, помесь мопса и китайской хохлатой. Она была признана «Лучшей в мире» за актерскую игру в фильме «Дэдпул и Росомаха», где снялась с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом.

Ранее пес с прической Трампа стал самой уродливой собакой США.