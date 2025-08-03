«Каждый должен работать»: премьер Баварии выступил за отмену пособий для украинцев

Баварский премьер Маркус Зедер в летнем интервью телеканалу ZDF призвал увеличить налоговые поступления в бюджет Германии.

По его мнению, добиться этого можно за счет экономического роста, а для этого нужно, чтобы как можно больше людей нашли работу. Политик считает целесообразным «полной пересмотр системы доходов граждан». В том числе он выступает за изменение выплат базового пособия для безработных: каждый, кто может работать, должен это делать.

«И нужно, например, как в случае с гражданами Украины, создать условия, чтобы они больше не получали пособие для безработных. И лучше всего, чтобы это касалось не только тех, кто приедет в будущем, но вообще всех», — сказал Зедер.

Он пояснил, что только в Германии работает такое маленькое число украинцев, хотя у них есть хорошее образование.

В марте журнал Focus писал, что немецкие власти рассматривают возможность отмены пособий для беженцев с Украины. Многие политики надеялись, что, если в будущем граждане республики перестанут получать эти выплаты, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете.

Ранее в ФРГ предложили выслать всех украинских беженцев.