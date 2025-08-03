На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Каждый должен работать»: премьер Баварии выступил за отмену пособий для украинцев

Премьер Баварии Зедер призвал прекратить выплачивать пособия украинцам
true
true
true

Баварский премьер Маркус Зедер в летнем интервью телеканалу ZDF призвал увеличить налоговые поступления в бюджет Германии.

По его мнению, добиться этого можно за счет экономического роста, а для этого нужно, чтобы как можно больше людей нашли работу. Политик считает целесообразным «полной пересмотр системы доходов граждан». В том числе он выступает за изменение выплат базового пособия для безработных: каждый, кто может работать, должен это делать.

«И нужно, например, как в случае с гражданами Украины, создать условия, чтобы они больше не получали пособие для безработных. И лучше всего, чтобы это касалось не только тех, кто приедет в будущем, но вообще всех», — сказал Зедер.

Он пояснил, что только в Германии работает такое маленькое число украинцев, хотя у них есть хорошее образование.

В марте журнал Focus писал, что немецкие власти рассматривают возможность отмены пособий для беженцев с Украины. Многие политики надеялись, что, если в будущем граждане республики перестанут получать эти выплаты, это позволит сэкономить средства в социальном бюджете.

Ранее в ФРГ предложили выслать всех украинских беженцев.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами