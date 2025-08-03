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Житель Балашихи выстрелил женщине в лицо из ружья и выбросил ее тело в озеро

В Подмосковье нашли тело женщины с огнестрельным ранением и задержали стрелка
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Depositphotos

В Балашихе мужчина пристрелил женщину из ружья и попытался избавиться от ее тела и оружия, сообщает подмосковная полиция.

Тело женщины с огнестрельным ранением нашли на расстоянии двух метров от берега в озере в деревне Федурново. Подозреваемого в жестоком преступлении задержали, им оказался местный житель 1990 года рождения. Предварительно установлено, что между женщиной и мужчиной произошла ссора, в ходе которой мужчина произвел выстрел из предмета, конструктивно схожего с ружьем. После этого этого он выбросил тело жертвы и оружие в ближайший водоем.

В СУ СКР по Московской области уточнили, что преступление произошло 2 августа. 35-летний мужчина пригласил к себе в квартиру двух девушек и начал приставать к одной из них. После отказа он выстрелил гостье прямо в лицо, шансов спастись у нее не было. Свидетельнице удалось покинуть квартиру стрелка и обратиться в правоохранительные органы. Ведется следствие.

Ранее женатый мужчина столкнул в ущелье беременную от него девушку, чтобы избежать позора.

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