На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женатый мужчина столкнул в ущелье беременную от него девушку, чтобы избежать позора

В Индии женатый мужчина столкнул беременную от него 17-летнюю девушку с обрыва
true
true
true
close
Shutterstock

В Индии полиция задержала двух местных жителей по подозрению в покушении на жизнь 17-летней девушки. Один из мужчин хотел расправиться с ней из-за ее беременности. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. По информации издания, 17-летняя девушка рассказала женатому мужчине, с которым вступала в интимную связь, о своей беременности. Тот, чтобы уберечь свою семью от позора, решил расправиться с несовершеннолетней. Под предлогом заботы о ней и ее будущем ребёнке, преступник вместе со своим двоюродным братом вывезли девушку в безлюдное место, где столкнули ее в ущелье.

Потерпевшая получила множественные повреждения, но выжила. Девушка потеряла беременность. Ее доставили в медицинское учреждение. В больнице она рассказала о причинах такого поведения нападавших и написала на них заявление.

Преступник и его подельник задержаны.

Ранее в Индии новорожденный, объявленный врачами мертвым, ожил перед погребением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами