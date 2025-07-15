Женатый мужчина столкнул в ущелье беременную от него девушку, чтобы избежать позора

В Индии полиция задержала двух местных жителей по подозрению в покушении на жизнь 17-летней девушки. Один из мужчин хотел расправиться с ней из-за ее беременности. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. По информации издания, 17-летняя девушка рассказала женатому мужчине, с которым вступала в интимную связь, о своей беременности. Тот, чтобы уберечь свою семью от позора, решил расправиться с несовершеннолетней. Под предлогом заботы о ней и ее будущем ребёнке, преступник вместе со своим двоюродным братом вывезли девушку в безлюдное место, где столкнули ее в ущелье.

Потерпевшая получила множественные повреждения, но выжила. Девушка потеряла беременность. Ее доставили в медицинское учреждение. В больнице она рассказала о причинах такого поведения нападавших и написала на них заявление.

Преступник и его подельник задержаны.

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