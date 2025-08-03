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«Нашествие лосей»: в Уфе сняли на видео гуляющего по городу сохатого

В Уфе на видео попал гуляющий по городу лось
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Жители Уфы сняли на видео лося, спокойно прогуливающегося по тротуару рядом с детской площадкой и многоэтажками на улице Шота Руставели. Кадры опубликовал Telegram-канал «Подъем».

В администрации города отметили, что это уже не первый визит сохатого в Уфу — в этом году наблюдается буквально «нашествие лосей».

«Нашествие лосей в этом году прям, это не первый лось в городе», — сказали в мэрии.

В конце мая жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга заметили огромного лося, бегающего вдоль дорог и во дворах многоэтажных жилых домов. По данным журналистов, животное перепрыгнуло забор у станции метро «Международная». Позже его видели около жилых домов на улице Бухарестской, а также на территории расположенного недалеко Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Местные жители допустили, что лось мог прибежать во Фрунзенский район из лесов, которые находятся у станции метро «Обухово».

До этого в Оленекском районе Якутии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с нашествием диких северных оленей. Причиной стал гон — период спаривания у животных, во время которого они могут нападать на домашние стада и уводить самок оттуда в тундру.

Ранее в Солнечногорске лось заблудился на парковке.

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