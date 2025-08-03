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Кенийским детям, зачатым солдатами Британии вне брака, сообщат данные об отцах

Детям, зачатым в Кении солдатами Британии вне брака, сообщат данные об отцах
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Информация о солдатах вооруженных сил Великобритании, от которых забеременели женщины в Кении, будет передана их детям. Такое решение принял Высокий суд Лондона, сообщает RG.ru.

На данный момент речь идет о 11 военнослужащих, которые служили на постоянной тренировочной базе Великобритании в Кении (BATUK). Существует опасение, что количество детей, зачатых этими солдатами, может достигать нескольких сотен.

После возвращения британских военных на родину, кенийские женщины вынуждены в одиночку содержать и воспитывать детей. Некоторые из них надеются получить британское гражданство после установления факта отцовства.

«Слишком долго военнослужащие британской армии действовали с возмутительной, наглой безнаказанностью, веря, что их действия за границей не будут иметь для них никаких последствий после возвращения домой», — отметил адвокат Джеймс Нетто.

Британские солдаты неоднократно становились объектом обвинений в сексуальном насилии по отношению к кенийским женщинам. Сообщения о правонарушениях, совершенных военнослужащими на базе BATUK, регулярно поступают в Лондон.

Ранее британские наемники попытались высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, но российские военные их остановили.

Ранее пенсионер из Британии потратил $110 тыс. на несуществующую девушку из Кении.

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