Пенсионер потратил на девушку из Кении $110 тысяч и узнал, что стал жертвой мошенников

Пожилой мужчина из Англии потратил все свои сбережения на девушку из Кении и узнал, что стал жертвой мошенников, пишет Daily Star.

Как рассказал 69-летний Родрик Лодж, в 2020 году он был в Кении с рабочей поездкой познакомился там с женщиной по имени Мэри. В процессе общения она рассказала ему, что у нее есть подруга Анита, которая была бы не против с ним познакомиться. После этого новая приятельница дала британцу номер знакомой, и те стали переписываться в соцсетях.

«Она сказала мне, что она управляющий директор косметической компании и у нее 30 сотрудников», — вспоминает Лодж.

Вскоре пара начала обсуждать свадьбу. Родрик согласился заплатить ей приданое и начал помогать с расходами якобы на новый дом, который строила Анита.

«Она сказала, что у нее проблемы с деньгами и бизнесом, поэтому я помогал ей материально», — объяснил британец.

Несмотря на то, что Родрик никогда не разговаривал с Анитой по телефону, он был уверен, что между ними действительно любовь, пока не прилетел в Кению. Когда он написал женщине, что хочет с ней встретиться, та перестала отвечать на сообщения и заблокировала Лоджа.

Мужчина сообщил о мошенничестве в кенийскую полицию, но почти не надеется вернуть свои $110 тысяч, которые он потратил на Аниту. Это были все его сбережения, накопленные годами.

«Я сомневаюсь, что Анита вообще существует. Я понятия не имею, с кем я общался. Мои банковские счета заморожены, потому что я превысил лимит, я не могу получить доступ к своей пенсии, и мне негде жить. Я всю жизнь был щедрым человеком и хотел выйти на пенсию в Кении и жениться на Аните. У меня нет семьи, нет детей, которые могли бы мне помочь. Для меня все кончено», — добавил Родрик.

Ранее женщина хотела найти информацию в Google и лишилась $500 тысяч.