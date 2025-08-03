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Bloomberg рассказал об «Amazon для преступников»

Bloomberg: камбоджийская платформа Huione стала «Amazon для преступников»
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Международная платежная платформа со штаб-квартирой в Камбодже Huione стала ключевым хабом для отмывания средств и проведения мошеннических операций по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным минфина США, через Huione многомиллиардные суммы в криптовалюте и электронных деньгах компания отмыла не менее $4 млрд для хакеров и транснациональных преступных группировок.

В публикации отмечается, что Huione Group продает страховки, меняет валюты и предоставляет финансовые услуги. В публичных чатах, которыми управляет компания, можно обнаружить фальшивую валюту, услуги по отмыванию денег, технологии взлома и схемы мошенничества.

По словам специалиста по киберугрозам, который изучает след конгломерата, Нго Минь Хиеу, «Huione  — это как Amazon для преступников».

По данным Bloomberg, информация о Huione, Huione Pay и Haowang Guarantee говорит о том, что ими руководят китайские менеджеры и влиятельные местные жители.

До этого сообщалось, что в Telegram заблокировали тысячи аккаунтов, каналов и групп, связанных с деятельностью крупнейшей криптовалютной отмывочной площадки Haowang Guarantee, также известной как Huione Guarantee.

Ранее киберэксперт рассказал о мошеннической схеме с переводами от незнакомцев.

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