Bloomberg рассказал об «Amazon для преступников»

Международная платежная платформа со штаб-квартирой в Камбодже Huione стала ключевым хабом для отмывания средств и проведения мошеннических операций по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным минфина США, через Huione многомиллиардные суммы в криптовалюте и электронных деньгах компания отмыла не менее $4 млрд для хакеров и транснациональных преступных группировок.

В публикации отмечается, что Huione Group продает страховки, меняет валюты и предоставляет финансовые услуги. В публичных чатах, которыми управляет компания, можно обнаружить фальшивую валюту, услуги по отмыванию денег, технологии взлома и схемы мошенничества.

По словам специалиста по киберугрозам, который изучает след конгломерата, Нго Минь Хиеу, «Huione — это как Amazon для преступников».

По данным Bloomberg, информация о Huione, Huione Pay и Haowang Guarantee говорит о том, что ими руководят китайские менеджеры и влиятельные местные жители.

До этого сообщалось, что в Telegram заблокировали тысячи аккаунтов, каналов и групп, связанных с деятельностью крупнейшей криптовалютной отмывочной площадки Haowang Guarantee, также известной как Huione Guarantee.

Ранее киберэксперт рассказал о мошеннической схеме с переводами от незнакомцев.