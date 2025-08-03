Среди зумеров возродился тренд «Измотанная англичанка» из комедий нулевых

Среди зумеров в TikTok возродился тренд frazzled english woman («Измотанная англичанка»), который подразумевает расслабленный образ жизни, отсутствие макияжа и застиранную одежду. На это обратило внимание издание New York Post (NYP).

Моду на расслабленный образ жизни ввел австралийский журнал Russh в 2022 году, вдохновившись образами героинь популярных комедий из нулевых. В основу взяты образы героини Рене Зеллвегер из «Дневников Бриджит Джонс» или Киры Найтли в фильме «Реальная любовь».

В 2025 году тренд переживает вторую волну популярности. Зумеры в TikTok опять надевают застиранную одежду с пятнами, не укладывают волосы и не наносят макияж. «Измотанная англичанка» не встает на час раньше, чтобы накраситься, не тратится на бренды и надевает первое, что достанет из шкафа.

«Эта новая тенденция, вероятно, одна из самых здоровых, которые TikTok видел за последние годы», — заявили в New York Post.

До этого ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал самый модный стиль лета. Он отметил, что сейчас в моде так называемый деревенский стиль или Cottage-кора. По словам Рогова, его главным амбассадором является модель Эльза Хоск и ее бренд Helsa. Стилист предложил россиянам смотреть на нее и вдохновляться.

Ранее Александр Рогов призвал носить блузы из ткани «бабушкиных салфеток».