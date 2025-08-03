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Двое человек получили ранения во время перестрелки под Новосибирском, один не выжил

В Новосибирской области обстреляли группу людей, один человек не выжил
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Новосибирской области возбудили дело против троих человек за участие в конфликте со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел ночью 3 августа на улице Лесной в селе Усть-Тарка. Двое мужчин и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли на автомобильную парковку, где начался словесный конфликт.

В какой-то момент 21-летний молодой человек открыл огонь из огнестрельного оружия и обстрелял людей. В результате ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний юноша, его не удалось спасти.

Всех троих участников перестрелки уже задержали. В ближайшее время им предъявят официальные обвинения и изберут меру пресечения. Сейчас следователи проводят проверочные и следственные действия, собирая доказательства. Прокуратура держит расследование под контролем.

Ранее драка со стрельбой из-за парковочного места произошла в Бурятии.

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