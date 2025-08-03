Миронов начал опрос о частичном переносе новогодних выходных на май

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что считает необходимым перенести часть продолжительных новогодних праздников на май, чтобы предоставить гражданам больше времени для отдыха на дачных участках. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.

Глава СРЗП подчеркнул, что ключевым фактором в данном вопросе является мнение граждан, и в связи с этим он запустил опрос на эту тему в своем Telegram-канале и, возможно, проведет аналогичные опросы на партийных ресурсах.

По его словам, длительные зимние каникулы не являются необходимыми, и было бы предпочтительнее перенести их часть на май, когда люди отправляются на огороды и дачи.

Миронов пояснил, что, например, в следующем году, согласно календарю, предусмотрено 11 выходных дней в период новогодних праздников и только шесть — в мае.

До этого депутат Максим Иванов заявил, что праздники в январе вредят экономике и не нужны россиянам.

Ранее в России решил отмечать День артиста.