МВД назвало мессенджеры, через которые совершается больше всего преступлений

МВД РФ: WhatsApp и Telegram лидируют по числу преступлений с мессенджерами

Большинство преступлений с использованием социальных сетей и мессенджеров совершаются через WhatsApp и Telegram. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время злоумышленники совершают значительное число преступлений с использованием популярных социальных сетей и мессенджеров.

«Лидерами являются зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp», — подчеркивается в заявлении.

27 июля журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что с 1 августа 2025 года в РФ собираются заблокировать WhatsApp. Она выразила уверенность, что данный мессенджер полностью работает на украинскую сторону.

Позже о ситуации высказался председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Сергей Боярский. В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал распространившуюся информацию «очередным нелепым вбросом» и отметил, что не намерен комментировать слухи.

Ранее в Роскомнадзоре отреагировали на слухи о возможной блокировке WhatsApp.