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Россиян предупредили о скорой блокировке WhatsApp

Журналистка Кашеварова: WhatsApp и VPN планируют заблокировать в РФ 1 августа
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мессенджер WhatsApp и VPN планируют заблокировать в России 1 августа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Анастасия Кашеварова.

«‎Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Сколько маршрутов журналистов, военных на СВО было узнано противником через What'sApp. Через What'sApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения», — написала она.

По словам Кашеваровой, этот мессенджер полностью работает на украинскую сторону.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что возможная блокировка мессенджера WhatsApp в России станет сложной процедурой, требующей предварительной разъяснительной работы. По его мнению, моментально ограничить доступ к приложению будет проблематично, поскольку оно прочно заняло нишу домовых и родительских чатов.

Милонов выразил надежду, что уход WhatsApp произойдет не в результате внезапного запрета, а благодаря естественному снижению его востребованности и переходу пользователей на отечественные аналоги. Он также подчеркнул, что ожидает «расцвета отечественных программных решений для коммуникации».

Ранее выяснилось, что в Госдуме хотят автоматизировать перенос сообщений из WhatsApp и Telegram в MAX.

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