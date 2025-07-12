Умер последний в Молдавии ветеран ВОВ, прошедший от Москвы до Берлина

Умер Филандин, последний в Молдавии ветеран ВОВ, прошедший от Москвы до Берлина

В Молдавии в возрасте 103 лет скончался последний прошедший от Москвы до Берлина ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимир Филандин. Об этом сообщил руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

«Владимир Филандин — последний в нашей стране ветеран, начавший свой боевой путь в 1941-м году. Он последний, кто пешком, в сапогах, через окопы, траншеи и медсанбаты, прошел от Москвы до Берлина», — написал глава совета.

Петрович добавил, что о дате и времени прощания с Филандином будет сообщено позже.

Филандин родился в 1923 году. Его призвали в армию в апреле 1941 года, после чего он приступил к службе под Минском. Мужчина был кавалером двух орденов Красной Звезды. Также фронтовик принимал участие в штурме Берлина в качестве минометчика. Впоследствии Филандина перебросили в Чехословакию, где он и встретил Победу.

После войны Филандин жил в Сибири, где работал участковым в милиции. В 1953 году ветеран ВОВ вместе с женой вернулся в Кишинев, где принимал участие в памятных мероприятиях.

Ранее на 99-м году жизни скончался ветеран ВОВ и почетный гражданин Курска Анатолий Сергеев.