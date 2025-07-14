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100-летний британец раскрыл секрет долголетия на дне рождения

Британец, отпраздновавший 100-летний юбилей, назвал удачу секретом долголетия
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Deewater Grange care home/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уильям Уоттс из графства Чешир в Великобритании, отпраздновавший 100-летний юбилей, раскрыл неожиданный секрет долголетия. Об этом пишет Cheshire Live.

Уильям отпраздновал свой день рождения в доме престарелых в городе Честер. Во время вечеринки британец заявил, что главной причиной его долгой жизни является удача.

«Удача! Если тебе не везет, далеко не уедешь!» — отметил 100-летний мужчина.

Родные долгожителя также рассказали, что он всю жизнь любил решать сложные задачки, а переехав в дом престарелых и вовсе начал учить немецкий язык.

Известно, что мужчина по образованию инженер. Долгие годы он работал в британском Управлении по атомной энергии и затем занимался бизнесом в Ливерпуле вместе с братом. Со своей супругой Джоан он познакомился в 1949 году и прожил с ней 70 лет. Они стали родителями троих детей, а сейчас у Уоттса шесть внуков и три правнука.

До этого жительница Англии отметила 103-й день рождения, пригласив на торжество в дом престарелых стриптизера. Джоан Хардкасл попросила организовать ей на день рождения поездку на лимузине и планировала позвать на чай друзей. Но в итоге для нее организовали праздник с шампанским, а официант, который обслуживал именинницу, был одет только в брюки и галстук-бабочку.

Ранее 104-летняя женщина отметила день рождения, отправившись в тюрьму.

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