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В России рассказали, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака

Гинцбург: пациенты могут начать получать вакцину от рака в ближайшие месяцы
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Первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной отечественной вакциной от рака в ближайшие месяцы. Об этом РИА Новости рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов», — сказал он.

Гинцбург отметил, что новая вакцина вызывает интерес в других странах.

До этого Гинцбург рассказал, что разрабатываемая в России мРНК-вакцина от рака станет бесплатной для пациентов – Минздрав планирует включить ее в перечень услуг, покрываемых системой ОМС. Он также сообщил, что Минздрав и Минпромторг намерены выделить финансирование для налаживания полного цикла производства компонентов вакцины внутри страны. При этом клинические испытания вакцины проводиться не будут.

Также сообщалось, что ученые США приблизились к разработке универсальной вакцины от рака. Иммунотерапия является очень перспективным направлением в лечении онкозаболеваний.

Ранее Гинцбург назвал четыре этапа создания отечественной мРНК-вакцины от рака.

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