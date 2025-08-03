Стало известно о состоянии кота, спасенного с набережной Фонтанки в Петербурге

РЕН ТВ: спасенный в Петербурге кот сильно истощен и имеет раны от множества драк

Кот, спасенный с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, очень сильно истощен. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на руководителя службы спасения животных «Экстремум» Леонида Лунева.

По информации журналистов, после завершения спасательной операции животное отвезли в ветеринарную клинику. Здесь ему дали успокоительное, чтобы врачи могли спокойно осмотреть кота на предмет повреждений и травм.

«Вес еле превышает 2,5 кг, побит многочисленными драками, одну из кровоточащих ран прооперировали успешно», — рассказал Лунев.

Ожидается, что кота отправят на передержку.

3 августа Telegram-канал «78 | Новости» сообщил, что в Санкт-Петербурге спасли кота, почти неделю просидевшего в облицовке набережной реки Фонтанки. Все это время специалисты подкармливали животное и ждали, когда его удастся вытащить. В том числе на спасение застрявшего кота выделили патрульный катер, писал Telegram-канал 112.

Как выяснили журналисты, кота зовут Маркиз. До сих пор он жил во дворе одного из домов на канале Грибоедова.

Ранее в порту Балтийска обнаружили кота, неделю плывшего в темном контейнере без еды и воды.