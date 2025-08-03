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В день ВДВ на фестивале «Таврида.АРТ» поздравили десантников с праздником

Герой РФ Теплинский поздравил на сцене «Таврида.АРТ» десантников с 95-летием ВДВ
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«Таврида.АРТ»

В День Воздушно-десантных войск и 95-летнюю годовщину со дня основания ВДВ на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» выступил с поздравлением Герой Российской Федерации и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Об этом сообщается в Telegram-канале фестиваля.

Также на сцене фестиваля выступили группа «Синева» — 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия, фронтовая творческая бригада ВДВ РФ и действующие бойцы специальной военной операции.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что подвиги десантников олицетворяют мужество, силу и храбрость, каждый день солдаты встают на защиту Родины.

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