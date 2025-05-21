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В Братске женщина убирала мусор и сожгла девять дач

В Иркутской области женщина убиралась на даче и сожгла девять домов
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МЧС России/РИА Новости

В Братске желание дачницы убраться на участке закончилось крупным пожаром, огонь повредил девять построек соседей. Об этом сообщает ГУ МЧС Иркутской области.

Инцидент произошел в садоводстве «Верховина». 44-летняя женщина наводила порядок на своем участке и сжигала мусор в бочке. Искры попали на сухую траву, что привело к мгновенному распространению пламени.

Остановить распространение огня было трудно из-за отсутствия воды в СНТ. Огонь охватил 600 кв. метров и повредил девять дачных домов. К ликвидации пожара привлекались 21 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Иркутской области два брата спалили баню, играя со спичками. Мальчики двух и шести лет играли во дворе и нашли спички. Они стали поджигать их и бросать и случайно устроили пожар. На участке загорелась баня. Когда огонь начал распространяться, братья испугались и побежали к родителям, которые в это время находились в доме. Пламя успело охватить 12 квадратных метров постройки.

Ранее иркутянин бросил в лесу сигарету и устроил пожар на 31 га.

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