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В Ростовской области сельчанин сжигал мусор и спалил дом

В Ростовской области мужчина сжег дом во время уборки на участке
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В Цимлянском районе Ростовской области местный житель решил устроить уборку на участке и сжег собственный дом. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в поселке Дубравный, ростовчанин убирал мусор на участке и решил его сжечь. Сильным порывом ветра огонь по траве перекинулся на дом.

Пламя быстро охватило деревянную постройку, с возгоранием на 250 кв метрах боролись восемь пожарных и две единицы техники. Нарушителю грозит штраф до 10 тысяч рублей.

До этого Удмуртии местного жителя оштрафовали на 10 тысяч рублей за оригинальный, но опасный способ избавиться от клещей. 62-летний житель села Юськи вместе со взрослыми сыновьями поджег сухую траву с разных сторон участка. Огонь быстро вышел из-под контроля. Пожарных вызвали соседи, заметившие дым и зарево. Площадь возгорания составила 700 кв. метров.

Ранее в Братске женщина убирала мусор и сожгла девять дач.

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