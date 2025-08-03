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В Петербурге предупредили о возможных проблемах с интернетом и связью

В Петербурге могут возникнуть перебои в работе мобильного интернета и связи
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Перебои в работе мобильного интернета и связи могут возникнуть в Санкт-Петербурге, такие меры объяснили обеспечением безопасности. Об этом сообщил городской комитет по информатизации и связи в своем Telegram-канале.

«На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

3 августа министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией Ленинградской области.

Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что в результате атак никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого сообщалось, что в Орловской области обсуждают пересмотр тарифов на связь и интернет из-за ограничений, введенных по соображениям безопасности.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказал об исцеляющих свойствах отключений интернета.

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