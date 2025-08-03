Российские военные уничтожили несколько беспилотников в Ленинградской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ленинградской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«С 8:00 (мск) до 8:10 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ленинградской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате атак никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Утром 03 августа Минобороны России заявило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, 60 из них сбили над акваторией Черного моря. 18 БПЛА были сбиты в Воронежской области, 7 дронов — в Белгородской области, три беспилотника – в Брянской области, два – в Курской области и по одному в Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых БПЛА за неделю.