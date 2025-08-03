Инженер из OpenAI отверг предложения Meta с зарплатой в $1,5 млрд

Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг пытался привлечь к работе в компании ведущего инженера в области искусственного интеллекта, предложив ему зарплату свыше $1 млрд, однако тот отказался. Об этом со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

Речь идет об Эндрю Таллоке — бывшем сотруднике Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который несколько лет назад перешел в OpenAI и стал одним из ведущих исследователей, а также сооснователем стартапа Thinking Machines Lab. По данным WSJ, Цукерберг предлагал Таллоку пакет вознаграждения в размере $1–1,5 млрд с учетом бонусов и роста акций на протяжении как минимум шести лет, но разработчик предложение отклонил. Meta также пыталась купить Thinking Machines Lab, однако основатель стартапа Миры Мурати, бывший технический директор OpenAI, отказалась от сделки.

По сведениям издания, Meta провела активную кадровую «охоту» и связалась более чем с 100 сотрудниками OpenAI, убедив перейти к себе около десяти из них. Среди них — разработчик Шэнцзя Чжао с трехлетним опытом работы в OpenAI. Кроме того, Meta переманила двух сотрудников стартапа Anthropic, включая Дарио Амодеи, бывшего сотрудника OpenAI, который забрал с собой часть коллег.

В самой Meta отрицают данные о предложении Таллоку и интерес к приобретению Thinking Machines Lab, назвав информацию «неточной и абсурдной».

Таллок — уроженец Австралии, который после окончания университета в Сиднее с высокими результатами работал над машинным обучением в Facebook. Бывший топ-менеджер соцсети Майк Вернал охарактеризовал его как «исключительного гения». В 2016 году Таллок отказался от приглашения в OpenAI из-за снижения зарплаты, но спустя семь лет всё же присоединился к компании уже после выпуска нейросети ChatGPT.

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