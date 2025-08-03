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ФССП предложила не выдавать оружие должникам

В ФССП заявили, что оружие не должно попадать в руки должников
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Замдиректора ФССП Елена Захаркина на панельной дискуссии форумы «Территория смыслов» заявила, что гражданам с задолженностями не следует выдавать разрешение на оружие. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, сейчас ФССП активно взаимодействует с Росгвардией в рамках внедрения элементов разрешительной системы. Захаркина подчеркнула, что право на получение оружия должно предоставляться только тем, кто полностью соблюдает законы РФ.

Она уточнила, что если человек не исполняет обязательства перед государством, в том числе финансовые, это ставит под сомнение целесообразность предоставления ему разрешения на владение даже охотничьим оружием.

Также она сообщила, что при вручении государственных наград кандидаты проходят проверку по базе данных службы судебных приставов. Только в случае отсутствия долгов у гражданина появляется возможность быть удостоенным госнаграды.

До этого стало известно, что Федеральная служба судебных приставов России прорабатывает механизм запрета на регистрацию автомобилей для неплательщиков алиментов.

Ранее стало известно, что должники смогут отправить жалобу за нарушение правил взыскания долга.

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