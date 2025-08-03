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Подросток-пранкер брызнул перцовкой в лицо спящему мужчине в Хабаровске

В Хабаровске подросток ради видео залил перцем спящего на улице мужчину
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В Хабаровске подросток брызнул перцовкой в лицо мужчине, спящего на лавочке. Об этом сообщает Amur Mash.

Молодой человек решил записать видео для соцсетей и выбрал себе в жертвы взрослого, который мирно спал на улице в центре города. Судя по кадрам, он подошел к ничего не подозревающему мужчине, наставил перцовый баллончик прямо ему в лицо и распылил содержимое.

На этом видео, которое затем разошлось по местным пабликам, прерывается. Вероятно, хулиган и его друг, находившийся за кадром, спешно покинули место происшествия. Сейчас их разыскивают.

По данным Telegram-канала, УМВД по городу уже проводит проверку.

На этой неделе полиция задержала двух подростков и одного взрослого россиянина за провокации в Сретенском монастыре после публикации видео, на котором двое мужчин в женских платьях насмехались над священником и прихожанами. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на инцидент и сообщила, что полиция устанавливает личности подозреваемых. Замглавы отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил «Газете.Ru», что данный инцидент содержит признаки правонарушения, особенно если они помешали совершению богослужения.

Ранее в Екатеринбурге подростки потребовали у прохожего сигареты и деньги и избили за отказ.

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