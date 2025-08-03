Подросток-пранкер брызнул перцовкой в лицо спящему мужчине в Хабаровске

В Хабаровске подросток брызнул перцовкой в лицо мужчине, спящего на лавочке. Об этом сообщает Amur Mash.

Молодой человек решил записать видео для соцсетей и выбрал себе в жертвы взрослого, который мирно спал на улице в центре города. Судя по кадрам, он подошел к ничего не подозревающему мужчине, наставил перцовый баллончик прямо ему в лицо и распылил содержимое.

На этом видео, которое затем разошлось по местным пабликам, прерывается. Вероятно, хулиган и его друг, находившийся за кадром, спешно покинули место происшествия. Сейчас их разыскивают.

По данным Telegram-канала, УМВД по городу уже проводит проверку.

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